MSB: Son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, Bakanlığın Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, burada yaptığı açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 103'üncü yıl dönümü ve 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutladı.

TSK operasyonlarının, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1017'si Irak'ın, 996'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

76 BİN 989 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇME ÇABASI ÖNLENDİ

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine dün hava harekatı düzenlendiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:

"İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef, başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, 1657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76 bin 989'a yükselmiştir. Son bir hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

BAKAN GÜLER'İN KATILDIĞI PROGRAMLAR

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 13 Eylül'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini, 16 Eylül'de Malezya Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldığını, 16-17 Eylül tarihlerinde ziyaret ettiği Bayburt'ta 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Bakan Güler'in 18 Eylül'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığını ve aynı gün Azerbaycan Serhat Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekilini kabul ettiğini söyledi.

Aktürk, Bakan Güler'in bugün de Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekilini kabulünün ardından Bakanlık'taki Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenecek olan Azerbaycan'dan gelen gazilerin de katılacağı "Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Ünvanı Verilmesi ve 19 Eylül Gaziler Günü" törenine katılarak gaziler ve aileleriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Öte yandan Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 13-15 Eylül tarihlerinde Çekya'daki NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığını ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

"SÜKUNETİN TESİSİ, FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜMÜYLE MÜMKÜNDÜR"

İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız, topyekun ve orantısız eylemlerini sürdürdüğünü kaydeden Aktürk, "Tüm dünya, İsrail'in Filistin'de devam eden hukuk dışı saldırılarının küresel bir felakete de dönüşeceğinin farkında olmalıdır. İsrail'in saldırılarını durdurması ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması şarttır. Bölgede sükunetin tesisi, Filistin meselesinin çözümüyle mümkündür. Uluslararası topluma, Filistin devletinin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, İtalya'da Dynamic Move-II tatbikatı icra edilmiştir. Kazakistan'da Sonsuz Kardeşlik, Norveç'te Dynamic Monarch, Bulgaristan'da Sea Breeze-III, Portekiz'de Repmus, Almanya'da Steadfast Foxtrot-24, NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX), Gürcistan'da Sonsuzluk- 2024 ve 16-19 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizin ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edileceği Nusret Tatbikatı 20-29 Eylül arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Dynamic Mastermind-2024 Tatbikatı ise 24-26 Eylül arasında İtalya'da icra edilecektir. 10 Eylül'de Doğu Akdeniz'de başlayan ve TCG Burakreis denizaltısı ile katıldığımız NATO Deniz Muhafızı Harekatı 2024 yılı 5'inci Odak Harekatı devam etmektedir."

TCG Bayraktar gemisinin, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamında 18-21 Eylül tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne liman ziyareti yapacağını ifade eden Aktürk, şöyle devam etti:

"Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 17-20 Eylül, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Pegnitz gemisi tarafından 19-22 Eylül arasında İzmir'e, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Aegon gemisi tarafından ise 18-19 Eylül tarihlerinde Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır. Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Balescu, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Alghero ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Evropi gemileri tarafından 20-22 Eylül tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 21-22 Eylül tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek 44'üncü International Sanicole Airshow faaliyetinde SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu icra edilecektir."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL FAALİYETLERİ

Aktürk, 3 Eylül'de başlayan MSB'nin Sözleşmeli Bilişim Personeli temini kapsamındaki başvuruların 3 Ekim'e kadar devam edeceğini belirterek TSK'nın terörle mücadeleden hudutların güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatlerinin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi.

MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk çerçevesinde yerine getirmektedir."

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Bakanlık kaynakları, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası TSK'nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dahil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir.

Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir."

İRAN'IN 2 MİLYON GÖÇMENİ SINIR DIŞI ETME KARARI

İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorulara karşılık kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sınır dışı etme, bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından, bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı yaratmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir."