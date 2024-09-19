AK Parti’den anayasa için dikkat çeken model önerisi

Türkiye'nin, üstünde darbe gölgesi bulunmayan, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa hazırlaması için TBMM'nin yeni yasama yılı ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. Muhalefetin samimiyetsiz tutumuna karşın TBMM Başkanlığı ve AK Parti, "toplumun birlikte anayasaya hazırlayacağı" yeni bir modeli gündeme getirmeyi planlıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DA DİKKAT ÇEKTİ

TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak. Bu dönemin en önemli gündem maddelerinden biri anayasa değişiklik çalışmaları olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, "28'inci Dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclis'in bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız" demişti. Kabine ve AK Parti'den de bu yönde güçlü mesajlar verilmeye başlandı.

YANIT VERMEDİLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçen aylarda TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkan ya da temsilcileri ile görüşüp yeni anayasa için süreci başlattı. Partilerden görüşme yöntemine ilişkin önerilerini istedi ancak buna bir yanıt gelmedi.

YENİ MODEL

Muhalefetin sivil ve demokratik anayasa konusunda samimiyetsiz tutumu yeni formül arayışlarını gündeme getirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti de süreci ilişkin alternatifli bir çalışma yapıyor. Öne çıkan model "toplumun içinde olduğu" bir süreç işletilmesi. Buna göre Kurtulmuş, ekim ayı ile birlikte siyasi partilerden STK'lara, üniversite ve meslek kuruluşlarına kadar toplumun tüm kesimlerine anayasa değişiklik önerilerini hazırlayıp TBMM'ye göndermeleri çağrısı yapacak.

ÖNERİLER BİR HAVUZDA TOPLANACAK

TBMM'de bir havuzda toplanacak öneriler toplumun nasıl bir anayasa istediğini de ortaya koyacak. Yeni anayasa değişiklik önerilerinin TBMM'ye iletilmesi için 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre verilmesi düşünülüyor. Verilen süre bittiğinde TBMM Başkanlığı partilere bu teklifleri değerlendirmek üzere bir komisyon kurulması çağrısı yapacak. Komisyon, tekliflerden yola çıkarak yeni bir anayasa metni hazırlayacak. Partiler bu çağrıya o zamanda sıcak bakmazsa teknik bir heyetin önerileri birleştirmesi üzerinde de duruluyor.