Bahçeli: İlk 4 maddeye şaşı bakanlar yok hükmündedir

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun ardından basın toplantısı düzenledi. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmeleri akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir" dedi.

"DEMLENMİŞ BİR CHP"

CHP'YE oy veren vatandaşlara da seslenen Bahçeli, "Oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir. Bu partinin Türkiye'nin milli tezlerine sahip çıktığı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Milletimizin huzurunu kaçıran demlenmiş CHP bir sorundur. Bu sorun demokrasiyi ve ahlakı zedelemektedir. CHP'nin aklı yerli değildir, idaresi milli değildir. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile şahsımın düşüncesini merak etmiş. Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk 4 maddeyle ilgi soru sormak, yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir. Ciddiye alınacak hiçbir yanları yoktur" ifadelerini kullandı.

Gaziler Günü'nü de kutlayan Bahçeli, "Gazilerimizi sadece 19 Eylül'de hatırlamak doğru değildir. TBMM, 2 defa gazilik mertebesini hakketmiştir. Mevzuattaki boşluk nedeniyle gazi kabul edilmeyen 20 bin kardeşimizin sessiz çığlığı dinmemiş, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan mahrum kalmışlardır. Gaziler arasında örtülü ayrım hakkaniyetsizdir. Gazilerimize unvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'de karara bağlanmalıdır" dedi.