‘Nusret-2024 Davet Tatbikatı’ ilk kez 2 ayrı denizde olacak

Tatbikatın sevk ve idare edileceği sancak gemisi olan TCG Sancaktar'daki toplantıya tatbikata iştirak eden NATO unsurlarına ait gemi komutanları da katıldı.

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, burada yaptığı konuşmada tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi'nin 7-8 Mart 1915 tarihlerinde Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döktüğünü ve 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında icra edilecek Nusret-2024 Davet Tatbikatı'nın Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandığını ve Tatbikat Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini aktaran Aydın, şunları kaydetti: