Fidan, New York’ta İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hakan Fidan 13 Eylül'de Madrid ve 18 Eylül'de Amman'daki toplantıların ardından BM Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı.

Böylece Gazze Temas Grubu 10 gün içinde üçüncü defa toplanmış oldu.

"FİLİSTİN'DEKİ BIÇAK SIRTI DURUMUN TEHLİKELİ SONUÇLARINA ODAKLANMALIYIZ"

Fidan, geçen kasımdan bu yana "İsrail'in soykırımını durdurmak" ve Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırılar konusunda uluslararası farkındalığı arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu hafta mümkün olan her fırsatta karşı karşıya olunan tehlikelere dikkati çekme ve "bu çılgınlığı durdurmak için" ellerindeki imkanları seferber etme çağrısı yaptı.

Fidan, bu haftaki toplantılar ve ikili görüşmeler sırasında Filistin'deki "bıçak sırtı duruma" ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanılması gerektiğine vurgu yaparak, İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen "dezenformasyona karşı koyulmasının" önemine dikkati çekti.

Bu tür yanlış anlatıların "işgali derinleştirmek için kullanıldığını" söyleyen Fidan, "Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var" mesajını verdi.