Pençe-Kilit’te bir erimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu bildirildi. Er Maşallah Abakay'ın (23), Sungu'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şehit Abakay, bugün Sungu beldesinde toprağa verilecek. Öte yandan yıllar önce ölen Ayşe-Nurettin Abakay çiftinin iki çocuğundan küçüğü ve bekar olan Maşallah Abakay'ın cenazesi için gelen yakınları da kaza yaptı. Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki Zümrüt Atış ve Pihan Atış hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.