Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndan dünyaya çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu başladı. Genel Kurulda Türkiye'yi temsil eden Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti.

Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından satır başları şöyle...

Atılan bu tarihi adımın Filistin'in BM'ye giden yolda son dönemeç olmasını diliyorum. Filistin'i tanımayan devletleri de bir an önce tanımaya davet ediyorum.

Birileri rahatsız olsa da birileri şahsımızı hedef alacak olsa da insanlığın ortak kürsüsünde insanlık adına bazı gerçekleri konuşmak arzusundayım.

Uluslararası barış ve güvenlik 5 ülkenin keyfine bırakılmamalı.

172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için çalışan 500'ü aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. Gazze halkının imdadına koşan insanı yardım personeli öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi ve 3 kiliseyi vurdular. Hasta taşıyan 130'dan fazla ambulansı vurdular.

"UTANMADAN BU KÜRSÜDEN DÜNYAYA MEYDAN OKUDULAR!"

Bir de utanmadan tüm dünyaya, işte buradan bu kürsüden meydan okudular. İsrail'in hapishanelerinden sızan görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğumuzu çok net bir biçimde gösteriyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi.

17 binden fazla çocuk İsrail'in bombalarının hedefi oldu.

Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi?

"BU BARBARLIĞI DURDURMAK İÇİN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ?"

Gazze'de insanlık ve hakikat ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Açık açık soruyorum. İnsan Hakları Örgütleri, Gazze'dekiler Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistinli çocukların sokakta oynama hakkı yok mu?

İsrail'in canlı yayında ofisini basarak katlettiği kişiler sizin meslektaşlarınız değil mi? Bu barbarlığı durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?

Uluslararası toplum çok kötü bir sınav vermiştir. Filistin'de yaşananlar çok büyük bir ahlaki çöküşü gösteriyor. Burada bir gerçeği de söylemek istiyorum. İsrail bir halka karşı soykırım uygulamakta ve topraklarını adım adım işgal etmektedir. Filistinliler ise bu etnik temizliğe karşı meşru haklarını kullanmaktadır. Bu direniş asildir, onurludur. Burada bir kez daha vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi canı gönülden selamlıyorum.

İSRAİL'E "BASKI YAPILSIN" ÇAĞRISI

İsrail'in oyalama hamlelerine daha fazla pirim verilmemelidir. 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler gündeme alınmalıdır.

Netanyahu ve cinayet şebekesi insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Acil ateşkes sağlanmalı. Kış mevsiminden önce çok zor koşullar altında kalan Gazze halkına yardım eli uzatmamız şarttır. Gazze'deki su kaynaklarının yüzde 70'i, fırınların yüzde 75'i tahrip edildi. Sağlık merkezlerinin birçoğu zarar gördü. Konutlar yıkıldı.

"LÜBNAN'IN YANINDAYIZ"

İsrail'in saldırılarını artırdığı Lübnan ve halkının yanındayız. 41 bin insanı katledenler, talimatı verenden tetiğini çekene kadar işledikleri suçların hesabını vermeden vicdanlar rahata kavuşamaz. İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayı destekliyoruz. Gereken her türlü adımı atacağız.

Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın da kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki mücadeleyi veriyoruz. Gazze'de ateşkes acil ihtiyaç olsa da asıl sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesidir. Başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin vücut bulması artık daha fazla ertelenemez.

Bizim İsrail halkıyla bir derdimiz yok. Sorunumuz İsrail hükümetinin katliam politikalarıyla. Tıpkı 5 asır önce olduğu gibi zalimle ve zulümledir. Biz hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Filistin halkıyla dayanışma sergileyen, Gazze'deki katliam karşısında sesini yükselten yürekli insanlara teşekkür ediyorum.

"SURİYE HALA İSTİKRARDAN UZAK"

İhtilafın 14. yılında Suriye istikrardan maalesef hala uzaktır. Uzlaşının sağlanmasını temenni ediyorum. Komşumuz Irak terörle mücadelesini sürdürürken, bölgesiyle yeniden bütünleşme konusunda kararlı adımlar atıyor. Kalkınma Yolu projesi gibi işlerin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bunlar, PKK başta olmak Irak'taki terör tehdidinin bertaraf edilmesine bağlıdır.

Ukrayna'da barış hala uzak. Silahlanma yarışı hızlandıkça diplomasi alanı daralıyor.

"KKTC'Yİ TANIYIN"

Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum."

Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i, ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz.

Güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın bulunduğu Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için Çin'le yakın diyalog halindeyiz.

76 DEVLET BAŞKANI KATILIYOR

BM Sözcülüğü, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

Öte yandan katılımcılardan sadece 19'unun kadın olması dikkati çekti.