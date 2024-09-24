Filistin için 10 günde 3 toplantı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan 13 Eylül'de Madrid ve 18 Eylül'de Amman'daki toplantıların ardından BM Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katıldı. Böylece Gazze Temas Grubu 10 gün içinde üçüncü defa toplanmış oldu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan toplantıda önemli hususlara değindi. Fidan, "Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana İsrail'in soykırımını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz.Bu hafta mümkün olan her fırsatta karşı karşıya olduğumuz tehlikelere dikkat çekmeye ve bu çılgınlığı durdurmak için elimizdeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz" dedi. Ayrıca Bakan Fidan şöyle söyledi: "Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var."