“Hamas terör örgütü değil”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından, ABD'nin önemli televizyon kanallarından biri olan NBC News'e konuk oldu. Gazze'deki İsrail katliamlarına ilişkin önemli demeçler veren Erdoğan, Hamas ile ilgili sorulara da net yanıtlarla son noktayı koydu.

"TOPRAKLARINI KORUYORLAR"

Erdoğan, röportaja, "1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır" sözleriyle başladı. Türkiye'nin teröristlere karşı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

7 Ekim'den bu yana Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Bu konuda tüm NATO ülkelerinin adımlarına bakacağız. Amerika ve birçok NATO ülkesi Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusu, enine boyuna düşünülerek karar verilecek bir husus. Bu gerçeklere baktığımız zaman bu işler heyecanla adım atılacak olan konular değil. Bizler de bu konularda kararlarımız verirken tabii ki bütün NATO üyelerinin duruşunu masaya yatırıyoruz ve kararlarımızı ona göre veriyoruz. Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz. Heyecanla bu kararlar verilmez" ifadelerini kullandı.

TARİHİ KONUŞMA DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

ERDOĞAN'IN Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tarihi açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın soykırımcı İsrail'e yönelik sözleri Amerikan ve Avrupa medyasında ilk sayfalardan aktarılırken, Kıbrıs ile ilgili açıklamaları da Yunan basınında öne çıkarıldı.

HİTLER BENZETMESİ

NEW York Times, Erdoğan'ın sözlerine ilk sayfasında yer vererek, Tel Aviv yönetimini sert biçimde eleştirdiğini vurgulandı. Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü sözlerine manşette yer verdi. Politico gazetesi ise, Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini ön plana çıkardı. Haberin başlığında da, "70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa, bugün de Netanyahu öyle durdurulmalı" sözü kullanıldı. Alman gazeteleri de Erdoğan'ın Netanyahu ve Hitler benzetmesini ön plana taşıdı. Die Welt, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere dönüp, "İsrail'in soykırım yapıyor" dediğini yazdı. Erdoğan'ın, "Netanyahu, Hitler gibi durdurulmalı" ifadesini de aktardı.