BM’de utanç günü! Katil Netanyahu konuşurken Türk heyet salonu terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York sokaklarındaki çok sayıda protestocunun arasından geçerek Birleşmiş Milletler binasına geldi.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşan Netanyahu, "Hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün bu sene buraya gelmeyi planlamıyordum. Ülkem bu sene bir savaşta. Bize karşı yapılan yalanları ve iftiraları duyduktan sonra ki bazılarını buradaki kişiler yaptı. Buraya gelmemdeki sebep, jalkım için konuşmak, ülkem için konuşmak, hakikati anlatmak. İsrail barış istiyor. İsrail sukünet istiyor. İsrail zamanında barış yaptı ve yine yapacak. Ancak barbar düşmanlarla karşı karşıyayız ve bizim kendimizi savunmamız gerek. Düşmanımız bizi yok etmek istiyor. Medeniyetimizi yok etmek istiyor." dedi.

TÜRK HEYETİ VE BİR ÇOK DELEGASYON SALONU TERK ETTİ

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.