Nasrallah’ın cansız bedenine ulaşıldı

İSRAİL'İN Beyrut'a düzenlediği saldırıda büyük bir krater oluştuğunu belirten kaynaklar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cansız bedeninde doğrudan yaralanma olmadığını duyurdu. Hizbullah, üst düzey komutanlarından Ali Karaki'nin Nasrallah'la aynı saldırıda öldürüldüğünü belirtti. İsrail ordusunun cuma günü Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cansız bedeninin yıkılan binanın enkazından çıkarıldığı bildirildi. İsrail, cuma günü Beyrut'a bomba yağdırarak Hasan Nasrallah'ın da bulunduğu Hizbullah karargahını yerle bir etmişti. Saldırılarda, Nasrallah'ın yanı sıra üst düzey isimlerin de yer aldığı 20 Hizbullah mensubu öldü. Öte yandan Hizbullah, işgal saldırısı sonucu hareketin Merkez Konseyi üyesi Şeyh Nabil Kavuk'un da şehit olduğunu bildirdi. Lübnan yazılı basını Nasrallah'ın ölümüne büyük yer verirken İran'da da afişleri asıldı.

HAMANEY YÜKSEK GÜVENLİKLİ BÖLGEDE

İSRAİL'İN cuma günü Güney Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü duyurmasının ardından İran'ın bir sonraki adımı belirlemek için Lübnan Hizbullah'ı ve diğer bölgesel gruplarla sürekli temas kurduğu belirtiliyor. Haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Cumartesi günü ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı bir yere transfer edildiğini bildirdi.