Devlet korumasında yetişen 729 genç kamuya atandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, devlet korumasından yararlanan 729 gencin atamasının yapılacağını söyledi. Bakanlık olarak, çocuklara dair en önemli önceliklerinin kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmeleri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin mimarı olacak çocuklarımızı, huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen programda, İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altındaki çocukların beden eğitimi öğretmeni Ferhat Fidan liderliğinde ragbi sporuna hazırlanmalarını konu alan "Benim Hikayem" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı.