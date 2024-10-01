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MSB açıkladı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
MSB açıkladı: Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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