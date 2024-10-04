GÖKBEY helikopteri ilk teslimata gün sayıyor

Teknofest Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı. Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEKNOFEST Adana etkinliğinde, TUSAŞ'ın yürüttüğü havacılık projelerine ilişkin konuştu.

Demiroğlu, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in ilk teslimatına ilişkin, "O teslimatı, bu ay içinde, belki 29 Ekim'de veya daha önce göreceğiz" dedi. Öte yandan, Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da sergilendi. Vatandaşların beğenisine sunulan model, başta gençler olmak üzere yoğun ilgi gördü. T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.