‘İyi hal indirimi’ tartışması yeniden masaya yatırılıyor

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için arka arkaya gündeme getireceği yargı paketlerinde önemli düzenlemeler yapacak. Bu kapsamda iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik mercek altına alındı.

TÜM SUÇLARA HAPİS

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak yeni yargı paketlerindeki düzenlemelerin içinde, denetimli serbestlik konusu da yer alıyor. Belli suçlar denetimli serbestlik kapsamı dışında bırakılacak. Bunların hangi suçlar olacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapılacak. Cezası iki yılın altında bile olsa suçluların bir süre cezaevine girmesine dönük bir alternatif üzerinde de çalışılıyor. Kamu vicdanını en çok sızlatan konulardan biri olan iyi hal indirimi de tekrar masaya yatırıldı. İyi hal indirimi ile ilgili iki alternatif üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki toplumda infial yaratan suçlarda uygulamanın tamamen kaldırılması. İkincisi ise iyi hal indirimine tamamen son verilmesi. AK Parti kurmayları, 'Hakimin ceza sınırları içinde takdir yetkisi bulunuyor. Bir de iyi hal için indirimine gerek olmayabilir' dediler.