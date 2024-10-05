ABD’de liman işçilerinin grevi geçici anlaşma ile sonlandı

ABD'nin doğusunda ve güneyindeki limanlarda çalışan işçilerin grevi, sendika ile işverenlerin ücretler konusunda geçici anlaşmaya varmasıyla üçüncü günde son buldu. Ülkenin doğu yakasındaki limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile işverenleri temsil eden Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı (USMX) tarafından yapılan ortak açıklamada, ücretler konusunda geçici bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sözleşmeye ilişkin müzakerelere zaman tanımak amacıyla tarafların mevcut sözleşmeyi 15 Ocak 2025'e kadar uzatmayı ve çözülmemiş konuları müzakere etmek üzere pazarlık masasına dönmeyi kabul ettiği kaydedilen açıklamada, sözleşme kapsamındaki tüm çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi. Geçici anlaşmanın 6 yıl boyunca yaklaşık yüzde 61,5 oranında ücret artışına yönelik olduğu aktarıldı.