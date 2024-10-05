‘Bize silah vermeyene silah ihraç ediyoruz’

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Adanalıları selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan'a festivali ziyaret eden gençlerden yoğun ilgi vardı. Erdoğan, "Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, bilimin diliyle konuşan yüzbinlerce gencimiz var. Bilime, araştırmaya, teknolojiye meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İÇERDEN İHANETE UĞRADIK"

Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençleri kutlayan Erdoğan, "Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok farklı bir yeri var. Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var. Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçerden ve dışardan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Canını dişine takanlardan biri de Özdemir Bayraktar'dı. İHA'larda çığır açan birisiydi. Baykar'ın hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"22 YILDA ENGELLERİ KALDIRDIK"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiye'si asla değil. Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık. Teknofest, başkalarına muhtaç yaşamanın ülkemizin kaderi olmadığını bize net gösteriyor. Teknofest bir gençlik destanıdır. Teknofestin dalga dalga büyüdüğüne hep beraber şahit oluyoruz" dedi. "Bölgemizde son yılların en sancılı dönemi yaşanıyor" diyen Erdoğan, "İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında, İsrail bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"ASIL NİYETLERİ APAÇIK ORTADA"

Erdoğan, "Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs'le, Mescidi Aksa ile, vaadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Biz bunları gayet iyi biliriz. İsrail, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Teknolojiyi sadece kullanan değil; tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.