Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Başbakanı’nı kabul etti

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hazır bulundu.

Görüşmede Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleri ile iş birliğinin kazan kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji iş birliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.