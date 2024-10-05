Hamaney’den tüfekli hutbe: İsrail’e gerekeni yaparız

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 yıl sonra ilk kez Tahran'da kıldırdığı Cuma namazı öncesi tüfekle hutbe verdi. İsrail'e karşı İslam dünyasına birlik çağrısında bulunan Hamaney, "Eğer Müslümanlar kendi aralarında birlik ve vahdeti sağlarlarsa Allah'ın izzeti ve yardımı onlar ile olur ve Müslümanlar Allah'ın sonsuz gücünü ve desteğini alırlar" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞMELİYİZ"

Hamaney, "Kuran'da siyaset çok açık, Müslüman milletler ve Müslümanlar gruplar kendi aralarında birlik olmalıdır. Allah'ın izzeti ancak bu şekilde Müslümanların üzerinde olur ve düşmanlar karşısında zafer elde edilebilir. İslam düşmanlarının siyaseti ise ayrı düşürmek ve parçalamaktır. Yani böl, parçala ve yönet. İslam dünyasında bu siyasetlerini hala devam ettiriyorlar. Müslümanlar arasında tefrikalar oluşturarak birbirlerine düşman yapıyorlar. Ancak bugün İslam dünyasının uyandığı ve bilinçlendiği bir gündür" dedi. İran'ın gerek duyması halinde İsrail'e tekrar yanıt verebilecek güçte olduğunu vurgulayan Hamaney, "Silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci Siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı. İşledikleri akıl almaz suçlar karşısında bu kana susamış kuduz köpeğe karşı verebileceğimiz en hafif yanıtı verdik. Biz her türlü görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Her türlü sorumluluğumuzu ciddiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.