Saldırıların arttığı Lübnan’dan 235 bin kişi Suriye’ye göçtü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi. 23 Eylül-3 Ekim'de yaklaşık 235 bin kişinin kara yoluyla Suriye'ye geçtiğini belirten Luciano, bunlardan 152 bininin Suriyeli ve 82 bininin ise Lübnanlı olduğunu söyledi. Luciano, aynı dönemde 50 bin kişinin Beyrut Havalimanı'nı kullanarak, 1060 kişinin de deniz yoluyla ülkeden ayrıldığını belirtti. Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

İSRAİL'İN KUZEYİNE ATILAN FÜZELER BÜYÜK MADDİ HASARA YOL AÇTI

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısı sonucu Metula yerleşim biriminde alt ve üst yapıda büyük hasar oluştuğu ve bazı noktalarda yangın çıktığı belirtildi. Haaretz Gazetesinin haberine göre, son 24 saat içinde Metula'ya yaklaşık 50 füze ve şarapnel parçası düştü. Düşen füze ve şarapneller ev, stat, meydanlar ile elektrik ve su şebekelerinde büyük hasara yol açarken bazı noktalarda yangın çıkmasına sebep oldu. Metula, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana en çok saldırıya uğrayan bölgeler arasında yer alıyor. İsrail ordu radyosu gün içinde yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 füze fırlatıldığını duyurmuştu.