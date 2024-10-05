TBMM’ye ilginç istekler yağıyor

TBMM Dilekçe Komisyonu'na son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer alıyor. Komisyona başvuran bir vatandaş, 18 yaşını doldurmuş kişilerin estetik amaçlı olmayan ortodonti tedavilerinin SGK tarafından karşılanmasını talep etti. Bir vatandaş, evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlanmasını istedi. Sokak düğünlerinin yasaklanması, sinyal vermeyen sürücünün ehliyetinin geri alınması, akraba evliliklerinin engellenmesi gibi yüzlerce ilginç başvuru yapıldı. Bir başka vatandaş ise, sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki olarak kendisine ötanazi yapılmasını istedi. Oyun konsollarının gümrük vergisinden muaf tutulması, İstanbul merkezli denizcilik bakanlığı kurulması, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının kaldırılması da gelen başvurular arasında yer aldı.