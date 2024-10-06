“Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tokalaştım”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. dönem eğitim ve öğretim yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. 1 Ekim'de düzenlenen Yasama yılı açılışında TBMM Genel Kurulunda DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin Bahçeli önemli demeçler verdi.

"MHP'Yİ İYİ ANLAMALILAR"

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı'mız, konuşmasının son bölümünde, TBMM'de dayanışmanın, huzurun ve akıllı çalışmanın öngörülecek davetini de sundu. Böyle bir davetten sonra Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin cumhurbaşkanı görevini üstlenmiş şahsın çağrısına adım atmak, bana düşen en önemli görev. Eğer bu çağrıya MHP adım atmazsa, diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Buradan başka anlam çıkartmak da doğru değil. MHP'yi iyi anlamak lazım" dedi.

"CHP HUZUR KAÇIRMASIN"

CHP'NİN, MHP düşmanlığıyla varlığını devam ettirdiğini dile getiren Bahçeli, "CHP ve onların televizyonunu da kınıyorum. Akıllarını başlarına alsınlar, huzuru bozmasınlar. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşe katkı sağlamasınlar" diye konuştu.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Sinan Ateş cinayeti davası hakkında da konuşan Bahçeli, "Yargının kararına saygı duyarız. Bu dava üzerinden MHP'nin ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, kötülenmesi ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılması için gayret gösteren bakış açılarını kınıyorum. Yargı süreci devam edecek. Bazıları vardır ki ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlar. Onların yıllardır çatıştıkları siyasi akımlarla yan yana oturarak MHP'nin sorgulanmasına seyirci kalmaları da üzücü davranış. Kızılcahamam'daki şehitlerimizin her 27 Mayıs'ta anma törenlerine katılmayan insanların belirsiz davranış içerisinde MHP'nin sorgulandığı ve yargılandığı mahkemede bulunmaları kendileri için de ayıp oldu" ifadesini kullandı.