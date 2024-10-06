MSB'den "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor.
Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Paylaşımda kara ve hava araçlarıyla yapılan atışlara ilişkin fotoğraflar yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen Ateş Serbest-2024 Faaliyeti devam ediyor. Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü ise 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.#AteşSerbest 🇹🇷… pic.twitter.com/YoPV3SzjPP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024