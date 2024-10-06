TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Milano’da boy gösterecek

TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Uluslararası Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi'ne katılacaklarını belirtti. Nefes, "Orada standımız olacak ve uluslararası partnerleri ve özellikle akademi camiasına, uzay paydaşlarına kendimizi tanıtma fırsatı yakalayacağız. Kongre, geçen sene Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılmıştı. Gelecek yıl Avustralya Sidney'de, 2026'da ise Antalya'da gerçekleştirilecek. Hazırlıklarımız sürüyor. Uzay misyonları çok niş ve kritik misyonlar. Nitelikli insan kaynağıyla yapılıyor ve en büyük sermayesi beşeri sermaye. İnsan kaynağının da yetişebilmesi için uzaya olan ilginin, toplumsal farkındalığın artması lazım" diye konuştu.