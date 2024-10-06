‘Yeni isimlerle güçleneceğiz’

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmeler yaptı. Kongre sürecinin öncesinde kendilerine rehberlik edecek fikir havuzunu topladıklarını söyleyen Erdoğan, "Şu hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye Buluşmaları AK Parti'nin milletin kalbindeki sarsılmaz yerini teyit etmiştir. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk başta partimizi ve ittifakımızı görüyor. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor" dedi.

"SÜRECİ ŞÖLENE ÇEVİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Zaman zaman serzenişte bulunsa da insanımız son kertede AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güveniyor. AK Parti olarak bize verilen bu desteğin ne anlama geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Bunu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Bizden beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak noktasında son 23 yılda en ufak zafiyet göstermedik göstermeyeceğiz. Kongre sürecimizi tazelenmenin bununla birlikte büyük bir kucaklaşmaya dönüştürme arzusundayız. Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle hoşgörüyle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz. AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet, memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz. Kongrelerimizi parti içi bir faaliyet gibi değil milletimizle geleceğimizi inşa edeceğimiz bir şölene çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

HOLOKOST UTANGAÇLIĞI VURGUSU

Öfke diline yer vermeyecek nezaketle yola devam edileceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Arkadaşlarımızın bu geniş zaviyeden bakmasını istiyorum. Türkiye Buluşmaları'nda görev alan tüm kardeşlerime, tüm Kabine üyelerimize, teşkilatımızın güzide mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bölgemizde çok kanlı çatışmaların yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı 1 yılı tamamlamak üzere. Tüm dünyanın gözleri önünde 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk savaş hukuku ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alındı. Filistin'in kahraman evlatlarına buradan en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bakın İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan tek ülke biziz. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar sonrasında en güçlü tepkiyi gösteren ülke biz olduk. İsrail'in hedefi bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini bildikleri halde Holokost utangaçlığıyla Neyanyahu ve katliam çetesine ses çıkarmamakta. Şunu herkes bilsin Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde milletimizin güvenliğinde nasıl hiç zafiyet vermediysek bugün de aynı stratejik akılla hareket ediyoruz. İsrail hükümetini şımartanları buradan aklıselimle hareket etmeye davet ediyorum" dedi.