Başkan Erdoğan: İnsanlığın tüm umutları katledildi

Filistin'de yaşanan insanlık dramının üzerinden 365 gün geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in saldırılarının başladığı andan itibaren devredeydi. 150'ye yakın telefon görüşmesi yaptı, 30'a yakın zirveye katıldı. Gazze'de evler, okullar, hastaneler, camiler bombalandı. Genç yaşlı, kadın çocuk demeden masum siviller hedef alındı. Soykırımcı İsrail'in; dünyanın gözü önünde süren saldırıları, 1 yıl önce başladı. Dün soykırımın birinci yılı sebebiyle Erdoğan, paylaşımda bulundu.

'İSTİLA POLİTİKASI SON BULMALI'

"Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil. Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir. Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır. Katil İsrail hükûmetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum. İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükûmetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz."

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların karşısında tepkisini üst seviyeden veren tek lider Başkan Erdoğan oldu. İlk açıklamayı; 8 Ekim 2023'te, İsrail'in saldırısından bir gün sonra yaptı. Erdoğan, saldırıların sona erdirilmesi için hemen devreye girdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. İlk 45 günde 30 telefon görüşmesi yaptı Erdoğan, 7 Ekim'den sonraki 45 günde 30 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mahmud Abbas ile 3 defa yüz yüze görüştü, 5 kez telefonda konuştu. Erdoğan, suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye ile de 10 ayda 2 kere bir araya geldi, 2 defa da telefon görüşmesi yaptı. Haniye ile son görüşmesi, şehit edilmeden önce 6 Mayıs'taydı. Başkan Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus'a Filistin konulu bir mektup gönderdi.