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Canlı bomba eylemine hazırlanan PKK'lı terörist etkisizleştirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, gri kategoride aranan terörist Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge’yi Suriye’de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. Hainin birçok kez canlı bomba eylem planı yaptığı ancak güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde eylemi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ
Canlı bomba eylemine hazırlanan PKK’lı terörist etkisizleştirildi

"Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Hezal Belge, PKK/YPJ içerisinde uzun süredir faaliyet gösteriyordu. PKK'lı terörist PKK'nın Suriye'deki kadın askeri kanadı YPJ'ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ediyordu.

TÜRKİYE'DE PLANLANAN EYLEM NEDENİ İLE MİT'İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

PKK/YPJ'li Hezal Belge, Türkiye'ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak, teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi ve aktif önleyici tedbirler nedeniyle eylemini gerçekleştiremedi, her seferinde ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye'de canlı bomba eylemi planlaması nedeni ile MİT, PKK/YPJ'li Hezal Belge'yi öncelikli hedef listesine koydu. MİT'in uzun süren takibi neticesi hainin son olarak Amude'de olduğu tespit edildi. Operasyon için uygun şartların oluşması ile Hezal BELGE, MİT'in Suriye/Amude'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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