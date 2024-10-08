İzmir’de mavi körfez hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve toplu balık ölümlerini mercek altına alan Bilim Kurulu'nca hazırlanan 15 maddelik 'Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İzmir Körfezi Eylem Planı, Bakanlığımız koordinesinde tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamaya alınacak, 'Mavi bir İzmir Körfezi' vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşana kadar da devam edecek. Bu süreçte İller Bankası'yla belediyemizin taleplerini de yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum" dedi.

HAYATA GEÇİRİLECEK

Körfez'de kasım ayı sonuna kadar hayata geçirilmesi kararlaştırılan acil eylem planına göre; Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevzuata ve tekniğe uygun işletilmesi sağlanacak. İç körfeze ulaşan derelerde acilen temizlik çalışması başlatılarak, İzmir Körfezi'ndeki tüm atıksu hatlarına ve yağmur suyu kanallarına yapılan bağlantılar kontrol edilecek. Alıcı ortama yapılan deşarjlar izlenecek ve denetim çalışmaları sıkılaştırılacak. İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nin azot ve fosfor karbon parametrelerini de içerecek şekilde revize edilecek.

İLLER BANKASI DESTEĞİ

Fatma Varank, açıklamasına şöyle devam etti: "İzmir Körfezi Eylem Planı, Bakanlığımız koordinesinde tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımıyla hazırlanarak uygulamaya alınacak, 'Mavi bir İzmir Körfezi' vizyonuyla yürütülecek ve istediğimiz hedefe ulaşana kadar da devam edecek. Bu süreçte İller Bankası'yla belediyemizin taleplerini de yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum. Kısa vadede ise; Körfez'deki su kalitesinin etkisinin ortaya konulması, dip tarama çalışması yapılan alanların tespit edilmesi ve olası dip tarafa faaliyeti sonucu çıkacak tarama malzemeleri değerlendirilecek. İzmir Körfezi'nde deniz suyunu filtre ederek beslenen su ürünlerine yönelik düzenlemeler yapılacak. İzmir Körfezi'nin korunması, su verimliliği, deniz çöpleri vs. konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı ile sürekli eğitim programları yürütülecek. Bu noktada yapılacak tüm çalışmalara sadece Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz değil, İzmir'de yaşayan ve İzmir'i seven herkesi destek vermeye ve etkin katılım sağlamaya da davet ediyoruz" dedi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER AÇIKLANDI

Bilim Kurulu'ndaki akademisyenlerce İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin önlenmesi için hazırlanan 'Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' şöyle;

ACİL EYLEMLER:

1. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin; Mevzuata ve tekniğine uygun olarak işletilmesi,

2. İç Körfeze ulaşan derelerde ivedi temizlik çalışmalarının başlatılması,

3. İzleme ve denetim çalışmalarının sıklaştırılması,

4. Ana kuşaklama kanalı, kollektör hatlarında öncelikli olmak üzere tüm atıksu hatlarında ve terfilerde sorunların tespiti,

5. İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nin azot ve fosfor karbon parametrelerini de içerecek şekilde revize edilmesi,

6. "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi" oluşturulması,

7. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında İzmir Körfezi izleme ağının genişletilmesi,

KISA VADELİ EYLEMLER:

8. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj yerinin İç Körfeze en az etkisi olacak şekilde yeniden değerlendirilmesi,

9. İç körfeze ulaşan derelerde rüsubat kontrolünün sağlanması

10. Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında erken uyarı sistemlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması,

11. Körfez su kalitesinin etkisinin ortaya konulması,

12. İzmir Körfezi'nde deniz suyunu filtre ederek beslenen su ürünlerine yönelik düzenlemeler yapılması,

13. İzmir Körfezi ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik ayrıntılı araştırmaların başlatılması,

14. Kirlilikle biyolojik mücadele ve denizin oksijenlendirilmesine yönelik örneklerin İzmir Körfezi'nde uygulanabilirliğinin Bilim Kurulunca değerlendirilmesi,

15. İzmir Körfezi'nin korunması su verimliliği deniz çöpleri vs konularında bilgilendirilmesi