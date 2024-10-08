Meclis’te gündem İsrail! Kapalı oturum yapılacak

TBMM Genel Kurulu, bugün önemli bir toplantıya sahne olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta TBMM açılışında İsrail saldırganlığının Türkiye'yi de içine aldığını vurgulamasının ardından, bugün mecliste bu gündemle kapalı oturum yapılacak. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini bilgilendirecek. Kapalı oturum görüşmeleri hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir şekilde açıklama yapılamıyor. Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır. Kapalı oturum tutanakları, bir zarfa konularak hazır bulunan kâtip üyeler tarafından hemen mumla mühürlenip, Meclis arşivine kaldırılır. Bu tutanaklar ancak 10 yıl geçtikten sonra kamuoyuna açıklanabilir. Gazeteciler de konuşulanlara ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olsalar da bunları değerlendiremiyor, yazamıyor.