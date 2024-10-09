Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Son dakika. haberleri... Başkan Erdoğan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletvekillerim, değerli yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni yasama döneminin bu ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Grup toplantımıza ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

TBMM'ye siyasi partilere, bütün milletvekili arkadaşlarımıza yeni yasama yılında tekrar başarılar temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, büyük bir sel felaketiyle sarsılan Boısna Hersek halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaket haberini alır almaz AFAD, Kızılay ve TİKA'yı hemen harekete geçirdik. Maddi zarara uğrayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

Ulaştırma bakanımız, durumu yerinde incelemek üzere bölgeye hareket etti. Bosnalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Merhum Aliya'nın bizlere bıraktığı emanete sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Rahmetli Erbakan hocamızın yol arkadaşı Recai Kutan ağabeyi de burada rahmetle yad ediyorum. Her zaman hayırla anılacaktır. Bizde kendisini her zaman şükranla yad edeceğiz.

"SIRTINI DAĞA YASLAYANLARA YER YOK"

Dün 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümüydü. Kobani bahanesiyle kışkırtılan bu menfur olaylarda 2 emniyet görevlimiz şehit oldu. 35 kişi hayatını kaybetti. 761 insanımızda yaralandı. Olaylar sonucunda çok sayıda ev, iş yeri, okul, kütüphane ve kültür merkezi zarar gördü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar mahkemelerde hesbaını vermiş, cezaya çarptırılmıştır.

O dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar bu olaylarla yüzleşme cesaretlerini hala gösteremedi. 6-8 Ekim olaylarına oy uğruna şaşı bakan dönemin CHP yönetimi henüz nedamet göstermedi.

Şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah olarak siyaset yapılmaz. Sırtına dağa yaslayan terör siyasetinde Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur.