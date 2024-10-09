Discord’a erişim engeli getirildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.
Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
TELEGRAM VE DİSCORD'DA UYGUNSUZ PAYLAŞIM YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" olarak adı geçen kişinin E.K. isimli çocuk olduğunun belirlendiğini vurguladı.
E.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını ifade eden Yerlikaya, "Arda Bateman" olarak adı geçen A.T. adlı çocuğun ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünce muhafaza altına alındığını duyurdu.
İki kişinin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var.
Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız."