Başkan Erdoğan, Arnavutluk’ta camii açılışında konuştu

Türkiye'nin verdiği destekle 2015 yılında Arnavutluk'ta yapımına başlanan Namazgah Camii, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile ibadete açıldı...

Başkan Erdoğan, Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama olmak üzere emeği geçem tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"OSMANLI MİMARİSİNİ BULUŞTURAN BİR YAPI OLARAK TASARLADIK"

Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik.

Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran veren, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA 'GAZZE' ÇAĞRISI

Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız.

İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur.

Bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum.