Başkan Erdoğan’dan acılı anneye taziye telefonu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir cinayete kurban giden Pelin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Kadın Kolları MYK üyesi Fatma Ataseven, İzmir, Aydın, Manisa Kadın Kolları başkanları, Manisa AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan ve partililerin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Keşir ve beraberindekiler Pelin Karaca'nın annesi Nihal ve baba Nuh'a baş sağlığı diledi.

"MİSAFİRİM OLUN"

Anne Nihal'in, "Kızımın en büyük hayali Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine, Başkan Keşir anne Nihal Dönmez'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla konuşturdu. Erdoğan, "Öncelikle bütün ailenin başı sağ olsun, Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Rabbim yar yardımcıları olsun inşallah. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kızımın en büyük hayali sizinle görüşmekti. Alaşehir'e gelin, evime de misafir olun" dedi.

Kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Pelin'in cenazesi toprağa verildi