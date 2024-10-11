YÖK uyardı: Banka hesaplarınızı kullandırmayın, suça alet olmayın

MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın" uyarısı yapılıyor.

YÖK özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği, kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine mağduriyet yaşamamaları için öğrencileri uyardı.

Öte yandan YÖK, üniversite öğrencilerinin maruz kalabileceği siber suçlara yönelik Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden görüş alarak tavsiye ve uyarı videosu da yayımladı.

KAYNAĞIN TEYİT EDİLMESİ GEREKLİ

Uzmanlar, özellikle "oltalama (phishing) saldırılar" ve öğrencilerin banka hesaplarının para karşılığında başkaları tarafından kötü niyetle kullandırılmaması hususlarına dikkati çekti.

Öğrencilere, yabancı veya bildikleri kişi ve kurumlardan SMS ya da mail yoluyla gönderilen linklere, direkt olarak tıklanmamasını öneren uzmanlar, gelen içeriklerin önce kaynağının teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

İLK ÖNLEM, GÜÇLÜ ŞİFRELER OLUŞTURMAK

YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere hazırladığı videoda, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydos, okul sistemlerinde, online bankacılıkta veya alışveriş yapılan yerlerde bağlanılan siteler için en az iki aşamalı güvenlik önlemi alınmasının önemine işaret ederek, "Kişisel bilgilerimizi asla ve asla üçüncü kişilerle paylaşmamamız gerekiyor, T.C. kimlik numaralarımızı asla vermememiz gerekiyor" bilgisini paylaştı.

Aydos, bazı üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarını alarak kafelerde çalışma alışkanlıkları olduğunu belirterek, öğrencilerin hassas işlemlerini bu tarz ortamlarda yapmamaları gerektiğini vurguladı.

"Oltalama" saldırılara dikkat

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selman Bozkır da öğrencilerin siber suçlar kapsamında en çok "oltalama" saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "oltalama" yöntemiyle genellikle yurt dışından çeşitli ülkelerden kötü niyetli insanların, mail yoluyla mağdurlara ulaşarak zararlı linkler gönderdiğini, linke tıklanması durumunda şifrelerin ve kişisel verilerin ele geçirilebileceğini kaydetti.

Yabancı kişi ve kuruluşların yanı sıra tanıdık, bilinen hesapların da taklit edilebildiğine dikkat çeken Bozkır, "Tanıdığınız ya da tanımadığınız bir firmadan, kurumdan belki üniversitenizden bile geldiğini iddia eden gönderiye doğrudan tıklamamak gerekiyor. Linki sağ tuşla tıklayarak tarayıcı üzerinden gittiği yeri incelemek gerekiyor, burası gerçekten sizin ilgilendiğiniz kurumun meşru sayfası mı?" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu ise suç şebekelerinin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, belli miktarlarda ücret teklif ederek öğrencilerin banka hesapları üzerinden işleme koyabildiklerini belirterek, "Bu paranın kaynağı kötü olmasa bile başkası adına hesap açıp kullanmak suçtur. Genç yaşların etkisiyle anlık kararlar vererek yapılabilecek hatalar, uzun vadede kişilerin geleceğini yakmasına neden olabilir" açıklamasında bulundu.