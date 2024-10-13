Ayda 11 bin Suriyeli ülkesine geri dönüyor

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı adres güncelleme çalışması muhalefetin Suriyeliler ve kaçak göçmenlerle ilgili kara propaganda ve algı operasyonlarını da çökertti. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hızlandı. Her ay ortalama 11 bin Suriyeli ülkesine dönerken, 291 bin civarında Suriyelinin ise batı ülkelerine gittiği düşünülüyor.

3 MİLYON SURİYELİ VAR

Devletin ilgili kurumlarının verilerine göre Türkiye'de halen 3 milyon 92 bin civarında Suriyeli bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı adres güncelleme uygulaması kapsamında tek tek bunların evlerine gidildi. 731 bin Suriyelinin adresinin güncel olmadığı tespit edildi ve ek süre tanındı. Ek süre içinde Türkçe, İngilizce, Arapça mesajlar atıldı, STK'lar ve valilikler aracılığıyla duyuru yapıldı. Verilen süre içinde 242 bin Suriyeli gelip adresini güncelledi. 196 bin kişi adres güncelleme randevusu aldı. 291 bin Suriyeli ise henüz başvuru yapmadı. Ek süre bu ay sonunda bitiyor. Başvuru yapmayanlarla ilgili Milli Eğitim, Aile ve Sağlık, bakanlıklarına yazı gönderilip 'son dönemde hizmet aldılar mı' diye soruldu. Başvuru yapılmaz ve son dönemde bir hizmet almadıkları da görülürse Türkiye'den ayrıldıkları kesinleşecek. Başvuru yapmayıp Türkiye'de kalanlar varsa bunlar eğitim, sağlık, yardımlar gibi kamu hizmetlerinden yararlanamayacak.

SAYI SÜREKLİ AZALIYOR

Devletin verilerine göre doğumlar da dahil Türkiye'de bulunan Suriyeli sayıyı sürekli azalıyor. Aşağı doğru trend önümüzdeki dönem de devam edecek. 2016 -2024 yılları arasında 715 bin Suriyeli ülkesine döndü. 1 Haziran 2023'den bugüne kadar ise dönüş yapan sayısı 160 bin kişiye ulaştı. Bu da 2024 yılında dönüşlerde bir artış olduğunu gösteriyor. Sayılar, aylık ortalama 11 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını ortaya koyuyor. Dönüşlerin hızlanmasında oluşturulan güvenli bölgelerin de etkili olduğu biliniyor. Verilen süre bittiğinde adresini güncellemeyenlerin kayıtları silinecek. Böylece Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı da net olarak ortaya çıkacak. Başvuru yapmayanların 291 bin civarında olduğu düşünüldüğünde Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısının 3 milyonun altına inmesi bekleniyor.