Yasa teklifleri Meclis’te masaya yatırılıyor

Yeni yasama dönemine başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir gündem bulunuyor. AK Parti grubu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunmak için 5 önemli yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak gündeme gelecek düzenlemelerden biri 9'uncu yargı paketi olacak. Pakette, istinaf sürelerinin kısaltılması, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanması gibi düzenlemeler yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı 'cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin" yer alacağı yeni bir yargı paketi de hazırlanıyor. Pakette, infaz sisteminde önemli değişiklikler, iyi hal indiriminin kaldırılması gibi düzenlemelerin bulunması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik'in işleyişi ve ruhsatsız silahlar ile ilgili bir yasa teklifi de TBMM Başkanlığına sunulacak. Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanıp cezaevine gönderilmesinin önü açılacak. Rekabet Kurumu'nun yapı ve işleyişine ilişkin düzenlerin yer aldığı teklif çalışılıyor. Sıfır karbon ayak izi ve aynı zamanda sıfır atık projesine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı paket Meclis Başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin teklif ile ilgili çalışmalar da sona gelindi.