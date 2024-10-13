Yeni yargı paketi Meclis’e geliyor! İşte o önemli 6 yasa teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir gündem bulunuyor. AK Parti grubu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunmak için 6 önemli yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti grubunun ilgili bakanlıklar ile birlikte çalıştığı yasa teklifleri şöyle:

YARGI PAKETİ

Öncelikli olarak gündeme gelecek düzenlemelerden biri 9'uncu yargı paketi olacak. TBMM tatile girdiği için görüşmeleri bu döneme kalan pakette, istinaf sürelerinin kısaltılması, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanması gibi düzenlemeler yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı "cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin" yer alacağı yeni bir yargı paketi de hazırlanıyor. Pakette, infaz sisteminde önemli değişiklikler, iyi hal indiriminin kaldırılması gibi düzenlemelerin bulunması bekleniyor.

RUHSATSIZ SİLAHLAR

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik'in işleyişi ve ruhsatsız silahlar ile ilgili bir yasa teklifi de önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanıp cezaevine gönderilmesinin önü açılacak.

REKABET KURUMU

Rekabet Kurumu'nun yapı ve işleyişine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı teklif çalışılıyor.

SIFIR ATIK

Sıfır karbon ayak izi ve aynı zamanda sıfır atık projesine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı paket Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

SİBER GÜVENLİK

Cumhurbaşkanlığına bağlı Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin teklifle ilgili çalışmalarda da sona gelindi.