Filistin’in geleceği dünyaya anlatılacak

FİLİSTİN'İN Geleceği Konferansı', Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın tarafından AK Parti Genel Merkezi Konferans salonunda yarın yapılacak. Konferans, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde canlı yayınlanacak. Başkan Erdoğan Filistin'le ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Filistin'in geleceğinde siyaset ve parlamentonun rolünün tartışılacağı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yöneteceği oturuma ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yabancı diplomatların katılacağı bildirildi. Öte yandan konferansı

izlemek isteyenler siteden takip edebilecek.