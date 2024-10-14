Gündemin ilk sırasında yaşanan şiddet olayları var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Kabinenin ana gündem maddesi son günlerde artan şiddet ve cinayet olayları oluşturacak. Sosyal medyadaki, kadın karşıtı, ırkçı ve şiddet içerikli gruplar da gündeme gelecek. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile danışmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele Türkiye'nin risk haritasını çıkarılmasına yönelik çalışmalarını paylaşacak.

HİLELİ GIDA KONUSU

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. Ayrıca Lübnan'a sürdürülmesi planlanan insanı yardımlarda ele alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.