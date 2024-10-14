Katil İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı Sıddıkin ilçesindeki bir tıp merkezini hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Ensar kasabasında bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mifidun kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında da 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye iline bağlı Sarbin ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sağlık görevlisi ile bazı siviller yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Marub beldesine düzenlenen saldırıda da 2'sinin durumu ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.