Başkan Erdoğan Uluslararası Yol Federasyonu Kongresi’ne video mesaj gönderdi

Son dakika haberleri... Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık" dedi.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) "Hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar" teması ile hayata geçirilen 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

GELECEĞİN SAĞLAYICISI OLARAK YOLLAR

Daha güvenli ve daha sürdürülebilir yol ağlarının gelişimini sağlamak hedefiyle 1948 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Yol Federasyonu başarılı çalışmalarına her yıl yenilerini ekliyor.

Sektörün öncü isimlerinin kamu kurumları ve özel kuruluşlarının bir araya gelmesini sağlayan kongrenin bu sene de başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum. Bu yılki kongre için 'Hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar' temasının tercih edilmesi isabetli.

ÜLKEMİZİ İDDİALI SEVİYEYE TAŞIDIK

Zira bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık. Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Erkenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Ovit Tüneli'nden Cankurtaran Tüneli'ne kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerimiz ülkemizin gurur abideleri oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağları güçlendirdik.

HEDEF 38 BİN BÖLÜNMÜŞ YOL

Türkiye, uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahip. Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'durmak yok, yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.