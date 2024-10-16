Malatya’daki 5.9’luk depremde son durum

Malatya'da Kale ilçesinde 10.46'da meydana gelen 5.9. büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından sokaklara dökülen bazı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Günü park ve bahçelerde geçireceklerini belirten vatandaşlar evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, "AFAD'dan 55 araç ve 210 personelimizle, jandarma ve emniyet teşkilatlarımızdan 3 İHA ile 1 insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize bin 112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u da yardım amaçlıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, basın açıklaması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gelişmelerden anbean bilgilendirdik. Valilerimiz, AFAD teşkilatımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz ve belediyelerimizce ilgili yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan saha taramasında sona gelindi. AFAD'dan 55 araç ve 210 personelimizle, jandarma ve emniyet teşkilatlarımızdan 3 İHA ile 1 insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize bin 112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u da yardım amaçlıdır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Depremin olduğu bölge oldukça karışık, birçok fay hattının iç içe olduğu bir zon. O yüzden şu anda fay zonuyla mı yoksa içerideki parçalarla mı ilişkili, bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında biz hala Kahramanmaraş depreminin tüm bölgedeki hareketlendirmesinin etkisini görüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ergintav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'da meydana gelen sarsıntının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kırılmayan fay hattına yakın olduğunu söyledi.

Depremin kırılmayan fay hattıyla ilgili olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını aktaran Ergintav, şöyle devam etti:

"Depremin olduğu bölge, oldukça karışık, birçok fay hattının iç içe olduğu bir zon. O yüzden şu anda fay zonuyla mı yoksa içerideki parçalarla mı ilişkili, bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında biz hala Kahramanmaraş depreminin tüm bölgedeki hareketlendirmesinin etkisini görüyoruz. Bu nedenle bu tür depremler bizim için çok sürpriz olmayan depremler oluyor. Ama önceki depremlerle ilişkisini tam anlamamız için biraz daha çalışmamız lazım."

DEPREME YAKALANANLAR O ANLARI ANLATTI

Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde depreme Diyarbakır'da yakalanan Özgür Ulaş (17), "Depremi hissettik. Ailemizle hemen dışarıya kaçtık. Bütün komşular kapıyı çala çala aşağı indi. Aşağı indiğimizde herkes dışarıdaydı" dedi.

Depreme evdeyken yakalanan Doğancan Güneş ise (15) "Evdeydim uzanıyordum. Üstümü giyinip aşağı kaçtım. Geçen yıl da hissettim. Geçen yılın depremi daha kuvvetliydi. Bu deprem ise az sürdü" diye konuştu.

Belediyede temizlik personeli olarak çalıştığını belirten Erkan Karatay (28) da "Deprem anında oturuyordum. Geçen yılki Kahramanmaraş depremi daha uzun ve etkiliydi. Bu ise daha kısa sürdü. Deprem anında karmaşık duygular içerisindeydik. Biz işteyiz, ailemiz ne yaptı ne etti diye aradık. Hepsi dışarı çıkmıştı. Çok şükür bir şeyleri yoktu. Depreme hazırlıklıyız, gerekli tüm tedbirimizi almışız. İlk yardım çantası ve yiyecek içecekler, hepsini evde bir köşede hazırlamışız. Deprem olursa onları alacağız" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'TAN TUNCELİ'YE TAŞINMIŞTI, DEPREME YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tunceli'ye taşınan depremzede Özden Gülüm, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Depremi hissedince çok korktuk ve kendimizi dışarı attık ama dışarı atınca da insan yukarıdan üzerine bir şey geleceğini düşünerek daha da kaygılanıyor. Çok şükür bir şey olmadı. Temennimiz en büyük zelzele böyle kalsın. Tekrarı olmasın. Elbette kaygılandık. Daha önce de depremi yaşamış bir depremzede olarak kaygılarımız yüksek. Gerek evlerde, iş yerlerinde güvenle yaşamak istiyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi ama bir Japonya gibi ne yazık ki yeterli önlemler alınmıyor ve her akşam bu kaygıyla yatmak bizi gerçekten yıpratıyor" dedi.

DİYARBAKIR'DA, BARAJ ETRAFINDA TOZ BULUTU OLUŞTU

Depremden etkilenen Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesi sınırlarındaki Karakaya Barajı'nın çevresindeki dağlardan toz dumanların yükseldiği görüldü. O anları, balıkçılar cep telefonuyla kayda aldı.

Depremden etkilenen Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak'taki Dağıstan Apartmanı ile Ömeroğlu Apartmanı C Blok'ta hasar oluştu. Dağıstan Apartmanı'nda 4 kişi, düşen sıva parçalarıyla yaralandı. Binadan tahliye edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SON ANDA KURTULDULAR

Öte yandan, deprem anında Kültür Mahallesi Şehir İdris Doğan Caddesi'nden geçen 2'si kadın 4 yayanın üzerine, yanlarında bulunan bir binadan sıva parçaları düştü. Yayalar şans eseri kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ YİTİRDİĞİ OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Deprem sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 23 DB 656 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PANİKLEDİ, BALKONDAN ATLAMAK İSTEDİ

Deprem anında Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan iş yerindeki 1 kişi de balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daha sonra kararından vazgeçen kişi, tekrar balkona çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.