MİT, El Kaideli teröristi Afrika’da yakaladı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı, Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı. El Kaide üyesi Baykara, Türkiye, Suriye ve Irak'ta örgüt adına birçok faaliyet yürüttüğü, 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldığı, Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye/ Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenlediği, Türkiye'de hassas noktalara ilişkin eylemler planladığı tespit edildi. İfadesinde, sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden Baykara'nın, Türkiye'de birlikte hareket ettiği şahısların da kim olduğunu söylediği belirtildi.