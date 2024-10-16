MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumluları etkisiz

PKK/YPG'ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden teröristler arasında yer alması nedeniyle MİT'in hedef listesindeydi. MİT, Tel Rıfat'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği teröristi saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı.

MİT'in aldığı anlık istihbaratla PKK'lı terörist Öztürk'ün PKK/YPG'li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için uygun şartların oluşmasının ardından düğmeye basıldı. Teröristler Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, düzenlenen nokta operasyonla Tel Rıfat'ta etkisiz hale getirildi.

TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK EYLEM ORGANİZE ETTİLER

Mazlum kod adlı Hüseyin Öztürk'ün 2015'e kadar Irak'ta, Kandil, Gare, Zap, Metina alanlarında, İran'da Bani, Kelareş, Salmas ve Türkiye'de Hatay Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttüğü belirtildi.

2019-2020 yılları arasında PKK/YPG Askeri Disiplin sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet gösteren teröristin son olarak PKK/YPG Tel Rıfat Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, Zelal Afrin kod adlı Vidan Fate'nin ise 2000 yılında kırsal kadrolara katıldığı, 2000-2011 yılları arasında örgüt adına Türkiye'de Zagros kırsalında, Irak'ta Kandil ve Gare'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Teröristler, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu.