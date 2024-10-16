“Teröristbaşı, örgütünü tasfiye edeceğini açıklasın”

TBMM'DE partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, ses getirecek açıklamalarda bulundu. DEM Partililerle tokalaşmasına değinen Bahçeli, "Ancak bu elin yanlışa yorumlanmasını, açılan kollarımın, gülümseyen yüzümün ihanetin saklanacağı kisve olarak tevilini asla affetmem. Uzattığım el hesapsız, samimi ve iyi niyetli bir el" dedi.

'YA SİYASET YA TERÖR'

BAHÇELİ, "Biz elimizi yeni bir süreç için değil, kardeşlik için uzatırız. Ya siyaset ya terör, ortası, burası yok. Kürt kökenli kardeşlerimin, bölücü terör örgütüyle hiçbir ortaklığı yok. Bu hususta DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrına. DEM Parti'nin iradesini İmralı'ya rehin bırakması siyasetin doğasıyla, ahlakıyla bağdaşmayan, hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkellik. Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz, müzakere etmez" şeklinde konuştu.

'ÜÇ SEÇENEK VAR'

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın önünde üç seçenek olduğunu söyleyen Bahçeli, "Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek, silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmak, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek. Ucuz normalleşme teklif ve temennileri bize kalırsa maksatlı. Bu mevzu 25 yıl önce samimi tokalaşma ve kucaklaşmayla zaten halledildi. Huylu huyundan vazgeçmez, ancak biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz, Türk milletinin ve Türkiye'nin yanında zoraki olsa bile makul pozisyon alacağı günleri sabırla bekleyeceğiz" diye konuştu. Bahçeli, 1982 Anayasası'nın raf ömrünü doldurduğunu ve ilk dört maddenin her türlü tartışmanın ve arayışın dışında olduğunu vurguladı.