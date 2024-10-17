‘Ateş çemberinde istikrar adası olduk’

AK Parti İzmir Menemen İlçe Başkanlığı'nın 8'inci Olağan Kongresi, Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu coğrafya hep ateş çemberi oldu. İktidara geldiğimizde Irak savaşı başlamıştı, Rusya Gürcistan Savaşı vardı, sonra Suriye Savaşı... Ardından Rusya-Ukrayna savaşı, şimdi de soykırımcı İsrail soykırım yaparcasına bir süreç içinde. Bu ateş çemberinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkede istikrar adası olduk. Bizim ne yapmamız lazım? Boykot. Boykot yaptığınızda bugün siyonizme destek veren firmaların çoğu ya şubesini kapatmak zorunda kaldı ya da zarar beyan etti. Sonuna kadar boykotu uyguladım bundan sonra da uygulamaya devam edeceğim" dedi. Kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut İlçe başkanı Hakkı Durmaz, yeniden seçildi.