Malatya’da 5.9 şiddetinde deprem

MALATYA'NIN Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen 5.9. büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından sokaklara dökülen bazı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Kentteki deprem çevre illerden başta Erzincan olmak üzere, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Şanlıurfa ve Tunceli'de de hissedildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, depremin meydana geldiği Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı. Yerlikaya, 187 vatandaşın depremden etkilendiğini, 43 vatandaşın ise gözetim altında tutulduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, "Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler yok" diye konuştu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

'ZATEN BEKLENİYORDU'

SÖZBİLİR, "Deprem, 2020 Elazığ depremi ile 2023 yılı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği bölgenin arasında kalan bir noktada meydana geliyor. Bu bölgede, her iki depremde de kırılmayan parça vardı. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu fayda 6.8'e kadar bir deprem bekleniyordu. Burada 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra artçı depremlerde gelecektir. Bu artçılarında 5 büyüklüğüne kadar gerçekleşme olasılığı var. Halkın binalara girip girmemesi yönünde, yetkililerin sözlerine kulak vermesi gerekiyor. Bölgedeki deprem hareketliliği ise birkaç ay sürer" dedi.

Depremin çevre illerde hissedilmesine de değinen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'deki depremin neredeyse tamamı sığ odaklı. 10 ile 15 kilometre aşağıda oluyor. Buradan yüzeye geliyor. Sığ odaklı depremler geniş alanlarda hissedilir. Ülkemizin jeolojik yapısı da buna uygun. En az 100 kilometre yarıçapındaki alan etkileniyor. Burada önemli olan bölge halkının yetkililerin söylemlerine göre hareket etmeleri" dedi.