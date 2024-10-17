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Son dakika! Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, saat 11:29'da 4.7 büyüklüğünde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

HABER MERKEZİ
Son dakika! Sivas’ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta saat 11:29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Akpınar olduğunu bildirdi. Kandilli verilerine göre deprem yerin 4.7 büyüklüğünde ve yerin 3.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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