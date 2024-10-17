Yeni yargı paketi: Cezasızlık algısı çözülüyor! Magandaya af yok

Örneğin trafikte ya da sokakta yaşanan maganda saldırılarının büyük çoğunluğu (organlara zarar vermemişse) "organ zafiyetine neden olmadan yaralama" kapsamına giriyor ve alt sınır 1 yıl hapis olarak düzenleniyor. Bu kişiler tutuklanmadığı gibi cezaevine de girmiyor. Nitelikli hırsızlıkta da ceza alt sınırı 2 yıl. Bu gibi kamuoyunda infial yaratan suçların ceza alt sınırlarının yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu kapsama girecek suçlar ile ilgili tarama yapılıyor.