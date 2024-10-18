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Kan donduran Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış!

"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç şebekesinin elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir programa konuk olduğu, "Yenidoğan" konusu üzerine konuştuğu öğrenildi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan, 12 bebeğin ölümüne neden olan Dr. Fırat Sarı hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ
Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir TV programına konuk olduğu ortaya çıktı. Programda "Prematüre bebek nedir?" sorusuna yanıt veren Dr. Fırat Sarı'nın konuşmasında yenidoğan bebekler hakkında bilgiler verdiği ortaya çıktı. Öte yandan, "Yenidoğan çetesine" ilişkin hazırlanan fezlekede, bebek ölümlerine neden olan ihmaller tek tek sıralandı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik operasyon yapıldı.

Geniş çaplı operasyon sonucunda çete çökertilirken, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutulan ve çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

İŞTE BEBEK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN İHMALLER

"Yenidoğan" çetesine ilişkin hazırlanan fezlekede de bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

Fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı Müfettişliği raporunda, yoğun bakım hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin tebliğin kağıt üzerinde uygulandığı, ancak vakaların, yenidoğan hekiminin olmaması, çocuk hekiminin sorumluluğu almaması, hemşirenin tüm tanı ve tedaviyi yönetmesiyle kaybedildiği belirtildi.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

TV PROGRAMINA KATILMIŞ!

Öte yandan, Yenidoğan çetesinin elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın YouTube'da yayın yapan bir TV programına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı.

"Prematüre bebek nedir, tam anlamıyla tanımını yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Fırat Sarı, "Ortalama 40 hafta ama biz literatürde 37 haftanın altını prematüre olarak tabir ediyoruz.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

37 haftanın altında doğan bebekler, işte şu an 21-22 haftaya kadar bebekler bile yaşatılabiliyor. 24 hafta, 28 hafta, 30 hafta doğan bebekler, erken doğan bebekler prematüre oluyor" ifadelerini kullanıyor.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı TV programına bile katılmış!

4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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